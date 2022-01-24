Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований

Общество 24 января 2022 14:34 (UTC+04:00)
Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана, успешно организовавшая в прошлом году ряд престижных международных соревнований, после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса приступает к проведению сезона местных соревнований, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Первыми соревнованиями в нынешнем году станут 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке, а также 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте.

Соревнования пройдут 29 января в Национальной арене гимнастики в Баку.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступят в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступят в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

В целом в чемпионате и первенстве ожидается участие 34 спортсменов в прыжках на батуте и 20 гимнастов - в прыжках на акробатической дорожке.

Проведение соревнований планируется по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно - эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

Отметим, что после проведения 18-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке, а также 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте в течение трех первых месяцев года в Национальной арене гимнастики запланировано проведение трех национальных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам.

Наблюдать за ходом соревнований можно в прямом эфире на сайте www.gymtv.online (https://gymtv.online/).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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