В Шушу прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:03)

ШУША /Trend/ - В Шушу прибыл первый рейсовый пассажирский автобус из Баку.

По информации корреспондента Trend, который находится в Шуше, пассажирский автобус отправился в рейс с территории Бакинского международного автовокзального комплекса в 06:30 24 февраля.

Отметим, что с сегодняшнего дня выполняются регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории по направлениям Баку-Шуша, Баку-Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Физулинский международный аэропорт -Шуша и Барда-Агдам.

Любой гражданин Азербайджана, достигший 18-летнего возраста, может пройти регистрацию на сайте yolumuzqarabaga.az и приобрести билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)