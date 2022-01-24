Названа причина сокращения срока карантина в Азербайджане для больных COVID-19

БАКУ /Trend/ - Штамм коронавируса "омикрон" был недавно выявлен в Азербайджане, но он на протяжении двух последних месяцев стал доминирующим в европейских странах. В большей части этих государств срок карантина для лиц с COVID-19 сокращен с 14 до 7 дней.

Об этом сказал Trend азербайджанский врач-инфекционист Мардан Алиев.

По его словам, этому есть несколько причин.

"Люди, которые были инфицированы коронавирусом, и те, кто прошел от него вакцинацию, формируют коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет уже достаточно сформировался как в Азербайджане, так и в большинстве стран мира (за исключением государств Африки).

Несмотря на то, что штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других разновидностей коронавируса, он вызывает меньше осложнений. С учетом этих реалий срок карантина для инфицированных коронавирусом в Азербайджане сокращен с 14 до 7 дней", - сказал Алиев.

Отметим, что согласно постановлению Кабмина, с 24 января период изоляции (карантина) лиц с положительным тестом на коронавирус и граждан, находящихся в тесном контакте с ними, сокращен с 14 до 7 дней.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)