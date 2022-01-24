В Азербайджане утверждена модель вступительного экзамена по информатике

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа, созданная Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ), утвердила модель экзамена по информатике.

Об этом Trend сообщили в понедельник в ГЭЦ.

С примерами заданий, подготовленными в соответствии с моделью экзамена, можно ознакомиться по следующим ссылкам на азербайджанском и русском языках.

Отметим, что информатика будет добавлена к список вступительных экзаменов в 2023-2024 учебном году.

( Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)