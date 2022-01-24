В бакинском суде завершено судебное следствие по делу 2 армян, обвиняемых в терроризме (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В административном здании Сабунчинского районного суда 24 января продолжился суд по делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме - Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари.

Как сообщает в понедельник Trend, на заседании под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова были изучены документы.

В документах отмечено, что при просмотре снятого в 2019 году видеофайла в мобильном телефоне Саргсяна были обнаружены координаты села Агбулаг Товузского района Азербайджана. В 40 километрах от Агбулага на территории села Эюблу находится станция нефтепровода Баку-Тбилиси -Джейхан.

В ходе осмотра телефона Саргсяна 27 мая 2021 года также были обнаружены снимки села Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 28 февраля.

Как говорится в обвинительном заключении, 27 мая 2021 года, около 03:00, командир группы в воинской части спецназа разведки минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве инженера-сапера Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района, где дислоцированы подразделения минобороны Азербайджана, и провели работы по минированию дорог, проходящих через село Юхары Айрым. Указанные лица были задержаны на месте преступления. При них были обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-М" и "Е-00-М".

Саргсяну и Рафаэляну предъявлены обвинения по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)