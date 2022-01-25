В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция

Общество 25 января 2022 17:10 (UTC+04:00)
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - В результате рейдов, проведенных дорожной полицией 24 января в Баку в связи с незаконной парковкой автомобилей, было составлено около 1 000 административных протоколов.

Об этом сообщил во вторник Trend старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, в ходе рейдов было задержано и оштрафовано более 30 человек, представившихся парковщиками.

Рейды продолжаются, отметил Аскерли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
SOCAR Turkey продолжает работу над интеграцией инновационных решений на НПЗ STAR
SOCAR Turkey продолжает работу над интеграцией инновационных решений на НПЗ STAR
Работа третьего аэропорта Стамбула приостановлена до 26 января - Turkish Airlines
Работа третьего аэропорта Стамбула приостановлена до 26 января - Turkish Airlines
Турция незначительно увеличила экспорт стали в Азербайджан
Турция незначительно увеличила экспорт стали в Азербайджан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Выпускные экзамены в Азербайджане пройдут в один этап - ГЭЦ Общество 17:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:38
В Азербайджане выявлено еще 2 468 случаев заражения коронавирусом, вылечились 5 197 человек Общество 17:37
SOCAR Turkey продолжает работу над интеграцией инновационных решений на НПЗ STAR Энергетика 17:34
В Азербайджане объем выданных сектору транспорта и связи кредитов сократился за год Финансы 17:34
Заложен фундамент нового моста через реку Астарачай (ФОТО) Экономика 17:27
Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО) Культура 17:25
Камень на месте памятника Узеиру Гаджибекову заложили в Санкт-Петербурге Политика 17:24
В Узбекистане приостановлена работа ряда нефте- и газоперерабатывающих заводов Узбекистан 17:23
ООН подтвердила, что Иран, Вануату и Гвинея сократили задолженность и вернули право голоса Политика 17:11
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция Общество 17:10
Проблемные кредиты в банках Азербайджана сократились по итогам 2021 г. Финансы 16:59
Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана Политика 16:57
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Финансы 16:55
Электроснабжение в ряде областей Узбекистана полностью восстановлено Узбекистан 16:54
Президент Узбекистана взял ситуацию с электроснабжением под контроль Узбекистан 16:53
В 2021 году в Азербайджан было поставлено почти 17 млн доз вакцин от COVID-19 (Эксклюзив) Общество 16:49
Исполком ВОЗ выдвинул кандидатуру Гебрейесуса на пост ее гендиректора на второй срок Европа 16:40
Евровидение-2022: в какой части полуфинала выступит представитель Азербайджана? Культура 16:40
В порт Алят прибыл первый контейнерный поезд из Узбекистана Бизнес 16:31
В Азербайджан в 2022 г. будет доставлено 80 тыс. доз вакцины "Спутник V" (Эксклюзив) Общество 16:26
В Баку прошла церемония вручения памятных нагрудных знаков "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО) Культура 16:23
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Украины Володимиру Зеленскому Политика 16:22
В AzərTürkBank обнародовали объем вкладов населения по итогам 2021 г. Финансы 16:19
Консорциум BioNTech/Pfizer начал клинические испытания вакцины против "омикрона" США 16:15
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане Общество 16:11
Глава службы гидрометеорологии рассказала о погоде в Азербайджане на завтра Общество 16:00
Azerbaijan Kids Best Model 2022 пройдет с участием около ста юных моделей Стиль 15:56
Ирак и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения Общество 15:53
Туркменские томаты лидируют по продажам на рынке Таджикистана Бизнес 15:52
«Детская горячая линия Азербайджана» представила отчет за 2021 год (ФОТО) ИКТ 15:52
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл представительство в Азербайджане Экономика 15:49
SOCAR AQŞ и иракская IDC обсудили возможности сотрудничества в сфере бурения Энергетика 15:46
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 15:41
В воинской части коммандо Сухопутных войск Азербайджана проведены учебные тренировки (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:40
Демаркация армяно-азербайджанской границы исключила бы вооруженные инциденты - бывший генсек ОДКБ Политика 15:35
Киматика и сады Италии – каким будет логотип "Евровидения-2022" Интересное 15:34
Все рейсы AZAL по маршрутам Баку-Стамбул и Стамбул-Баку перенесены на первую половину завтрашнего дня Общество 15:25
Среди заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана есть и женщины-предприниматели - Орхан Мамедов Экономика 15:23
Из-за снегопада в некоторых регионах Греции выходной продлили до 26 января Европа 15:13
Назван срок проведения очередного заседания межправкомиссии Азербайджан-Иран Экономика 15:09
Республиканский реабилитационный центр в Баку приостановил прием пациентов Общество 15:05
Состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана Финансы 15:05
Существенный рост цен негативно сказывается на экономике Казахстана - Нацбанк Бизнес 14:57
«Лаборатория Касперского»: BlueNoroff опустошает счета криптовалютных стартапов ИКТ 14:54
Новый автомобильный мост между Ираном и Азербайджаном будет построен до конца года - Шахин Мустафаев Экономика 14:49
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что поствоенный период откроет новые возможности для всего региона Политика 14:46
Президент Ильхам Алиев: Убежден, что в ближайшем будущем иранские компании приступят к активной работе на освобожденных землях Азербайджана Политика 14:43
Досрочно прекращены полномочия главы Банка развития Казахстана Казахстан 14:41
На освобожденных территориях Азербайджана предусматривается создание предприятий по переработке сельхозпродукции - замминистра Экономика 14:25
Иран внесет вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана - Рустам Гасеми Политика 14:15
Иранская компания может стать резидентом промышленного парка в Азербайджане Экономика 14:10
Песков не стал комментировать сообщения о возможном увеличении Россией кредита Ирану Россия 14:07
Работа третьего аэропорта Стамбула приостановлена до 26 января - Turkish Airlines Экономика 14:03
Saxo Bank ждет сохранения "зеленой" инфляции в 2022 году и цены нефти выше $100 за баррель Европа 14:02
Инженерные войска азербайджанской армии очищают дороги от снега на освобожденных территориях (ВИДЕО) Политика 13:54
«Nar» удостоился титула чемпиона Азербайджана (ФОТО) ИКТ 13:49
Азербайджан и Иран подписали протокол о строительстве автомобильного моста через Астарачай (ФОТО) Экономика 13:49
Сегодня ожидается закладка фундамента автомобильного моста через Астарачай (ФОТО) Экономика 13:42
"Жемчужины культуры города Шуша" – минкультуры приступает к реализации нового проекта Культура 13:37
Премьер-министры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор Экономика 13:22
Завершаются работы по созданию первого «умного села» в Зангилане - замминистра Экономика 13:20
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер Тендеры 13:01
Азербайджан в 2021 г. вошел в топ-5 крупнейших экспортеров угля в Грузию Грузия 12:59
В России за сутки госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом Россия 12:55
Др.Абдулали Алиев: «Липосакция - не метод похудения. Есть люди, которым категорически нельзя делать липосакцию» Общество 12:50
Аэропорты Узбекистана возобновили работу Узбекистан 12:42
Президент Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Фатме Саттаровой орден «Истиглал» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:41
Росатом и ОАЭ создадут рабочую группу по АЭС малой мощности Россия 12:40
В минэнерго Узбекистана назвали причины перебоев в электроснабжении Узбекистан 12:37
Азербайджан и Иран могут упростить режим пересечения границы – министр Экономика 12:35
Azər Türk Bank обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г. Финансы 12:28
Включены все линии электропередачи «Север-Восток-Юг Казахстана» - KEGOC Энергетика 12:27
В регионах Узбекистана восстанавливают электроснабжение Узбекистан 12:24
Карабах в ближайшее время станет самым красивым регионом Азербайджана - Шахин Мустафаев Экономика 12:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра дорог и градостроительства Ирана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:19
Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров Узбекистан 12:09
В AzerTurk Bank назвали рост активов по итогам 2021 г. Финансы 12:07
В Узбекистане из-за перебоев в электроснабжении приостановлена работа аэропортов Узбекистан 12:04
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Фатму Саттарову со 100-летним юбилеем (ФОТО) Политика 11:53
Из-за неработающих светофоров в Ташкенте возникли транспортные заторы Узбекистан 11:49
Аэропорт Алматы работает в штатном режиме несмотря на блэкаут Энергетика 11:46
АБР поможет нарастить экспортный потенциал туркменских компаний Бизнес 11:42
Энергосистема Кыргызстана начала восстановление после аварийного отключения света в столице Кыргызстан 11:41
Названы причины перебоев в электроснабжении в Узбекистане Узбекистан 11:34
В Азербайджане наблюдается положительная тенденция в сфере совершенствования налогового администрирования - министр Экономика 11:31
Таиланд с февраля начнет прививать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет Другие страны 11:28
Предпринимаются меры по ликвидации аварии повлекшей отключение электричества в Казахстане - KEGOC Экономика 11:22
В Грузии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом Грузия 11:21
Азербайджанская нефть подешевела Экономика 11:20
На освобожденных территориях Азербайджана созданы три таможенных поста Экономика 11:19
Турция незначительно увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 11:17
В МВД Азербайджана назвали причины отмены регистрации граждан в полиции по месту временного проживания Общество 11:15
Началась поездка Министра обороны Азербайджана в Иран Политика 11:07
Величие эпохи – с Аркадагом! Туркменистан 11:04
В рамках строительства ж/д Горадиз-Агбенд организовано движение рабочих поездов до станции Махмудлу в Джебраиле (ФОТО) Экономика 10:56
Большая часть столицы Кыргызстана осталась без света Энергетика 10:48
Масштабное отключение света произошло в Алматы Казахстан 10:46
Азербайджанские звезды расскажут, как найти невесту Культура 10:33
Банк АВВ получил награды от Visa! Общество 10:28
Все новости