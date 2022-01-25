В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - В результате рейдов, проведенных дорожной полицией 24 января в Баку в связи с незаконной парковкой автомобилей, было составлено около 1 000 административных протоколов.

Об этом сообщил во вторник Trend старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, в ходе рейдов было задержано и оштрафовано более 30 человек, представившихся парковщиками.

Рейды продолжаются, отметил Аскерли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)