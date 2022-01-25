Глава службы гидрометеорологии рассказала о погоде в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - В Турции и России в эти дни наблюдается интенсивный снегопад. Несмотря на то, что холодные воздушные массы движутся в южные широты, завтра в Азербайджане ожидается относительно умеренная погода.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, январь 2022 года можно назвать более снежным по сравнению с январем прошлого года.

"В большинстве районов Азербайджана завтра прогнозируется погода без осадков, температура воздуха будет соответствовать климатической норме января", - сказала Тагиева.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)