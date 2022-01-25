В Азербайджане в 2022 г. планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа.

Об этом сообщила во вторник Trend завотделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Нармина Байрамова.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса в правила проведения экзаменов могут быть внесены определенные изменения.

"Студенты должны принять участие в первом этапе вступительных экзаменов в магистратуру, так как в случае изменения правил по объективным или субъективным причинам ГЭЦ может отменить проведение второго этапа", - добавила Байрамова.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)