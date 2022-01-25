В Азербайджане продолжается рост числа заражений новым штаммом коронавируса - совместное заявление

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается рост числа заражений штаммом "омикрон" коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Как известно, в Азербайджане период изоляции (карантина) лиц, заразившихся COVID-19, и тех, кто находился с ними в тесном контакте, сокращен с 14 до 7 дней. С учетом изменения срока карантина на сегодня число вылечившихся составляет 5 197. За последние сутки в стране проведены 11 525 тестов на COVID-19, выявлены 2 468 случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались. Наблюдения показывают, что число инфицированных новым штаммом коронавируса продолжает расти.

Несмотря на резкое увеличение числа заражений, среднесуточный показатель госпитализации лиц с положительным тестом остается стабильным, так как вакцинированные, в случае заражения, переносят болезнь легче", - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается необходимость вакцинации третьей, бустерной дозой вакцины для защиты от нового штамма коронавируса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)