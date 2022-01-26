В Джебраиле обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - 25 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.

Об этом сообщил в среду Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, останки переданы армянской стороне.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)