В Джебраиле обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего
БАКУ /Trend/ - 25 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего.
Об этом сообщил в среду Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
По его словам, останки переданы армянской стороне.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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