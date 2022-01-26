Национальная арена гимнастики в Баку готовится принять Кубок мира по прыжкам на батуте
БАКУ /Trend/ - 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте, сообщает Trend.
Ожидается, что в первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, примут участие 63 спортсмена из 14 стран.
Соревнования будут транслироваться в прямом эфире телеканала İdman TV.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Российские компании подали 14 заявок на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол
Москва разделяет подход и видение Президента Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы – Бочарников
Встречи общественников Азербайджана и Армении будут способствовать нормализации отношений – посол России
Формат "3+3" поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц - посол России (ФОТО)
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО)