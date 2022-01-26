Национальная арена гимнастики в Баку готовится принять Кубок мира по прыжкам на батуте

БАКУ /Trend/ - 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте, сообщает Trend.

Ожидается, что в первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, примут участие 63 спортсмена из 14 стран.

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире телеканала İdman TV.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)