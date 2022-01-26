Педагог бакинской школы наказан за неподобающее поведение учеников на уроке

БАКУ /Trend/ - Руководство бакинской средней школы №165 провело расследование в связи с видеозаписью, на которой ученики этого учебного заведения во время урока вели себя неподобающим образом. В результате расследования педагогу был объявлен выговор, сообщили Trend в средней школе №165.

"Сотрудники правоохранительных органов взяли показания у учеников и их родителей. Учащиеся принесли свои извинения. Они поставлены на учет для принятия профилактических мер", - сказали в учебном заведении.

При этом в Управлении образования Баку заявили, что принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства в случаях, несовместимых с учебным процессом, всегда находится в центре внимания ведомства.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой ученики ведут себя неподобающим образом.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)