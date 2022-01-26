Большинство заражений COVID-19 в Азербайджане связано со штаммом "омикрон" - инфекционист

БАКУ /Trend/ - Более 90 процентов случаев заражения коронавирусом в Азербайджане связано с быстро распространяющимся штаммом "омикрон".

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов.

"Большинство активных больных приходится на амбулаторное звено, в связи с чем показатель госпитализации остается стабильным", - сказал он.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)