Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 563 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 621, вторую - 2 549, третью - 25 393.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 876 073. Первую дозу вакцины получили 5 220 001, вторую - 4 734 704, третью - 1 921 368 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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