БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 563 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 621, вторую - 2 549, третью - 25 393.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 876 073. Первую дозу вакцины получили 5 220 001, вторую - 4 734 704, третью - 1 921 368 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)