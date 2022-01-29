Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 января, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке, сообщает Trend.

В чемпионате и первенстве принимают участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступят в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступят в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Отметим, что данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно - эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

Наблюдать за ходом соревнований можно в прямом эфире на сайте www.gymtv.online (https://gymtv.online/.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)