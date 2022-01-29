Azercell на службе пожилых абонентов! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - «Azercell Könüllüləri» и Мобильная Абонентская Служба компании посетили Пансионат для инвалидов войны и труда.

Благотворительная группа «Azercell Könüllüləri», состоящая из сотрудников лидирующего оператора мобильной связи «Azercell Telecom», уже много лет заботится о лицах различного возраста, реализуя многочисленные инициативы, направленные на поддержку наиболее незащищенных слоев населения. На этот раз «Azercell Könüllüləri» подготовив подарки посетили Пансионат для инвалидов войны и труда №9, расположенный в поселке Бильгя. В этот раз во время визита волонтеров в центр социального обслуживания их сопровождала Мобильная Абонентская Служба Azercell.

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», команда Azercell выступила с инициативой по удовлетворению потребностей в мобильной связи проживающих в пансионате пенсионеров, тем самым, облегчив им возможность доступа к этим услугам. Впервые в стране, оказывая бесплатные выездные услуги жителям пансионата, Мобильная Абонентская Служба Azercell осуществила более 30 абонентских операций в течении одного дня для более чем 50 пенсионеров, а также помогла им разобраться с различными функциями мобильного телефона для более комфортного общения с близкими. Следует отметить, что в ходе визита, как и принято, оказывались все виды услуг и проводились операции, предоставляемые в Центрах обслуживания абонентов Azercell, в том числе такие операции, как установка новой и замена SIM-карты, а также восстановление номера. Жители пансионата выразили благодарность сотрудникам Azercell за данную инициативу, организованную для сближения наших пожилых соотечественников с миром посредством современных услуг связи.

Напомним, что ранее Мобильная Абонентская Служба Azercell первой среди операторов мобильной связи страны посетила Шушу и в течение двух дней предоставляла бесплатные услуги связи военнослужащим, медицинскому и другому персоналу, участвующему в реконструкции города.

Благотворительная группа «Azercell Könüllüləri» наряду с другими структурами услуг компании продолжит реализацию новых социальных инициатив для наиболее уязвимых и нуждающихся слоев населения.