БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 18 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки вторую дозу вакцины получили пять, третью, бустерную дозу - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 000 767. Первую дозу вакцины получили 5 230 388, вторую - 4 742 174 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 028 205 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)