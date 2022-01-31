Мера пресечения в отношении Хафиза Мамедова изменена на домашний арест

БАКУ /Trend/ - Арестованный за уклонение от уплаты налогов бизнесмен Хафиз Мамедов помещен под домашний арест, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, на заседании Ясамальского районного суда под председательством судьи Гусейна Сафарова ходатайство адвокатов обвиняемого было удовлетворено и было принято решение о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Отметим, что Хафиз Мамедов был арестован за неуплату налогов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 15 дней.

Мамедов задолжал по социальным выплатам 1,4 миллиона манатов, 400 тысяч из этой суммы он выплатил.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)