В Азербайджане завершено судебное расследование по делу бывшего главврача модульного госпиталя МЧС

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева и должностных лиц медучреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает в понедельникTrend, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева гособвинитель попросил у суда времени для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 7 февраля.

Отметим, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, возникли основания для подозрения в том, что главврач модульного госпиталя Имран Агаев, войдя в сговор с должностными лицами этого медучреждения Руфатом Велизаде, Талехом Иманлы и Гулу Оруджевым, получил от шести человек в целом 10 500 манатов в обмен на размещение в отдельный корпус с оказанием медуслуг на более высоком уровне, требовал взятки (в целом 5 000 манатов) у отдельных сотрудников за продолжение их работы посредством повторного заключения трудового договора. Также возникли основания для подозрения в том, что Агаев получил от 140 больных коронавирусом в целом 51 600 манатов за их транспортировку в модульный госпиталь машинами скорой помощи ООО "Medi Style", учредителем и директором которого он является. На основании собранных доказательств Агаеву и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)