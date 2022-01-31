В феврале температура воздуха будет близка к климатической норме - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - В феврале среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, в отдельные дни несколько превышая ее.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, количество осадков так же будет близко к климатической норме, местами чуть выше нормы. В первых числах февраля ожидается относительно стабильная погода преимущественно без осадков, хотя временами и будет ветрено. Во второй половине первой декады месяца ожидается изменение погоды.

Тагиева напомнила, что самая высокая температура воздуха в Баку в феврале за последние 20 лет была зафиксирована 7 февраля 2020 года, когда были зафиксированы 25 градусов тепла. Однако на следующий день погода резко изменилась, температура воздуха опустилась до 9 градусов и наблюдался сильный ветер. Самая холодная погода в Баку в феврале была зафиксирована 8 февраля 2012 года - 11 градусов мороза.