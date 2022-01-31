В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн

Общество 31 января 2022 18:40 (UTC+04:00)
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн

БАКУ /Trend/ - В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации с 1 февраля прием по вопросам инвалидности будет проводиться в форме онлайн или на основании регистрации по Whatsapp.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, с 1 февраля, это делается в целях предотвращения распространения вируса COVID-19 и защиты граждан от инфекции, а также упрощения их обращения в госагентство.

Желающие обратиться в госагентство могут сделать это посредством линка www.dtsera.az или отправив свои данные по Whatsapp на номер (+994) 99 819 19 23.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн - Gallery Image
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников
Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников
У берегов Нидерландов произошло столкновение судов
У берегов Нидерландов произошло столкновение судов
Сербия назвала сроки получения доступа к азербайджанскому газу (Эксклюзив)
Сербия назвала сроки получения доступа к азербайджанскому газу (Эксклюзив)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане с завтрашнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн Общество 18:54
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн Общество 18:40
В Азербайджане реорганизованы некоторые медицинские колледжи Общество 17:58
О детях войны… В Азербайджане завершены съемки фильма "Большой красный дом" (ФОТО) Культура 17:41
SOCAR и японская нефтяная компания проведут сейсморазведку в Азербайджане Энергетика 17:36
Закир Гасанов посетит Турцию Политика 17:32
Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank! Экономика 17:28
Президент Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии Политика 17:25
Twitter обжаловал решение властей ФРГ о предоставлении данных предполагаемых преступников США 17:24
В АЖД рассказали о соблюдении правил карантинного режима на Абшеронской кольцевой железной дороге Общество 17:22
В Джалилабаде стартовали тренинги по проекту «Молодежная бизнес-мастерская» (ФОТО) Бизнес 17:21
Вице-президент ОАЭ обсудил с президентом Израиля перспективы двустороннего сотрудничества Израиль 17:19
Мера пресечения в отношении Хафиза Мамедова изменена на домашний арест Общество 17:19
У берегов Нидерландов произошло столкновение судов Европа 17:14
Сербия назвала сроки получения доступа к азербайджанскому газу (Эксклюзив) Энергетика 17:12
В ФК "Карабах" рассказали, в какой стране может пройти матч с "Марселем" Общество 17:09
Возрос объем проблемных кредитов в банках Узбекистана Узбекистан 17:04
Туркменская товарная биржа обнародовала данные по импорту из европейских стран Бизнес 16:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане Общество 16:51
Экс-президент Болгарии призвал найти виновных в утечке деталей газового договора с Азербайджаном Энергетика 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:43
В Азербайджане выявлено еще 2 186 случаев заражения коронавирусом, вылечились 764 человека Общество 16:40
TEKNOFEST открывает конкурс на тему «Охрана окружающей среды и возобновляемые источники энергии» Общество 16:38
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность» Общество 16:35
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО Политика 16:20
Dolce & Gabbana отказывается от использования меха в коллекциях Европа 16:16
Германия поможет транспортным компаниям Азербайджана стать более конкурентоспособными Транспорт 16:14
Азербайджан заинтересован в импорте из Украины зерновых и масличных культур Экономика 16:07
Назван объем сделок, заключенных на туркменской бирже Бизнес 15:59
В Азербайджанской армии начался новый учебный период Политика 15:44
В Баку обнаружено тело 4-летней девочки Общество 15:37
Цены на газ в Европе падают на 6% на торгах в последний день января Европа 15:34
Президент Ильхам Алиев поздравил Председателя КНР Политика 15:31
Экс-глава ИВ Низаминского района Гянджи приговорен к 4 годам лишения свободы Общество 15:30
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых (Эксклюзив) Энергетика 15:26
NEQSOL Holding примет престижное мероприятие Capacity Caucasus & Central Asia 2022 Общество 15:20
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Политика 15:17
AZAL начнет полеты из Баку в Санкт-Петербург Транспорт 15:14
В Азербайджане направлены в суды уголовные дела лиц, совершивших коррупционные преступления в 2021 г. Общество 15:13
Уроженец Агдама привез в родной город книги отца, чтобы передать их в дар мечети (ФОТО) Общество 15:12
Юсиф Эйвазов в Испании "влюбился" в девушку из знатной и богатой семьи (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:06
100-й показ Мусье Жордана, или В чем успех известного спектакля (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:49
В Тегеране анонсировали встречу в формате Иран-Азербайджан-Турция Политика 14:39
Очередной пассажирский автобус из Баку прибыл в Агдам (ФОТО) Общество 14:37
В США заявили, что регулярно консультируются с поставщиками газа США 14:19
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 14:14
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил тендер Тендеры 14:13
Центр информатизации здравоохранения Азербайджана объявил тендер Тендеры 14:09
Министр экономики Северной Македонии посетит Азербайджан Энергетика 14:06
Названа стоимость экспортных заказов из Азербайджана на платформе Azexport в 2021 г. ИКТ 14:04
Газпромбанк не исключает возможности очередного повышения учетной ставки в Азербайджане Экономика 14:00
Названы доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг ИКТ 13:55
Газпромбанк прокомментировал повышение учетной ставки в Азербайджане Экономика 13:52
В России выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:46
Звезды Голливуда признали фильм азербайджанского режиссера лучшим по итогам 2021 года (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:46
Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха – посол (Эксклюзив) Экономика 13:38
Обнаружено тело пропавшего без вести в Кяльбаджаре старшего лейтенанта азербайджанской армии Общество 13:37
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:29
Президент Ильхам Алиев о героизации фашиста Нжде в Армении: Впервые этот вопрос на политическую плоскость вынес именно я Политика 13:16
Бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" на 95% у людей старше 50 лет - минздрав Азербайджана Общество 13:12
Вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли – посол Великобритании в Азербайджане Политика 12:56
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) Общество 12:54
Внешнеторговый оборот Турции превысил $44 млрд Турция 12:36
Обнародовано количество проданных билетов на автобусные рейсы в Шушу и Агдам Экономика 12:32
Шаин Новрасли совершит тур по городам Японии – сотрудничество с лейблом Eight Islands Records Культура 12:32
Великобритания всегда будет оказывать Азербайджану необходимую поддержку - посол Политика 12:29
Снято ограничение на посещение городов Агдам и Шуша – ОФИЦИАЛЬНО Общество 12:24
Не менее 17 человек пострадали в теракте на юго-западе Пакистана Другие страны 12:20
В Азербайджане усилен контроль за выявлением генетических вариантов коронавируса - минздрав Общество 12:15
В минздраве Азербайджана назвали наиболее распространенные симптомы штамма коронавируса "омикрон" Общество 12:10
МЭА спрогнозировало объем транспортировки газа по ТАР в 2022 г. Энергетика 12:07
В минздраве Азербайджана назвали причину роста числа инфицированных COVID-19 Общество 12:05
Продолжаются поиски азербайджанского военнослужащего, заблудившегося в направлении Кяльбаджара - минобороны (ВИДЕО) Общество 11:55
В Азербайджане изменено расписание автобусных рейсов на освобожденные территории (ФОТО) Общество 11:52
Уделяется особое внимание подготовке коммандо - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:50
Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (ФОТО) Экономика 11:44
Президент Ильхам Алиев: На Гянджу Арменией было сброшено 13 ракет Политика 11:35
Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы - Бахар Мурадова Политика 11:32
ООН поддержит усилия правительства Азербайджана - резидент-координатор Политика 11:17
Президент Ильхам Алиев: Мы говорим, что нужен мир, но мы никогда не должны забывать зверств армян, армянский фашизм Политика 11:05
Завершается первый проект «Умное село» на освобожденных территориях – помощник Первого вице-президента Азербайджана Общество 11:04
Президент Ильхам Алиев: Сегодня под горой Муров прокладывается большой тоннель протяженностью около 12 километров Политика 10:51
Азербайджан создал новую реальность, способствующую миру и развитию на Южном Кавказе – Эльчин Амирбеков Политика 10:49
Президент Ильхам Алиев: С приближением азербайджанской армии к Шуше Сержик Саргсян и Роберт Кочарян, как трусливые зайцы, бежали из Ханкенди Политика 10:48
Президент Ильхам Алиев: Мы поставили Армению на колени, нанесли ей поражение Политика 10:44
В Азербайджане готовится новый национальный план действий для женщин– Эльчин Амирбеков Общество 10:40
Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы никогда не совершим военных преступлений Политика 10:38
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Гянджа неоднократно подвергалась бомбардировкам со стороны преступной армянской армии Политика 10:37
Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем стараться стереть с лица земли все проявления армянского фашизма Политика 10:34
Президент Ильхам Алиев: К сожалению, нынешние власти Армении пропагандируют и защищают фашистов Политика 10:33
Президент Ильхам Алиев: В среднем я каждый год бываю в Гяндже Политика 10:30
ООН всегда готова помочь Азербайджану в поддержке женщин - резидент-координатор Политика 10:19
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по Сирии Израиль 10:02
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 09:57
Туркменский НПЗ закупит лабораторное оборудование Тендеры 09:48
Минздрав Туркменистана закупит медоборудование Тендеры 09:43
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 09:30
Нефть дорожает более чем на 1% перед заседанием ОПЕК+ Энергетика 09:27
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:55
В Перу рекордно вырос уровень ртутного загрязнения из-за добычи золота Другие страны 08:43
Все новости