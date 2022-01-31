В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн

БАКУ /Trend/ - В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации с 1 февраля прием по вопросам инвалидности будет проводиться в форме онлайн или на основании регистрации по Whatsapp.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, с 1 февраля, это делается в целях предотвращения распространения вируса COVID-19 и защиты граждан от инфекции, а также упрощения их обращения в госагентство.

Желающие обратиться в госагентство могут сделать это посредством линка www.dtsera.az или отправив свои данные по Whatsapp на номер (+994) 99 819 19 23.

(Перевод: Нубар Кулузаде)