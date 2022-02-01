В Азербайджане названо число граждан, получивших удостоверение «Член семьи шехида»
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году удостоверения «Член семьи шехида» были подготовлены для 6 362 человек.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов.
Следует отметить, что на основании документов, необходимых для признания гражданина шехидом, не позднее 1 месяца выдается свидетельство о присвоении лицу статуса шехида, а членам семьи – статуса члена семьи шехида. На основании этой справки местные структурные подразделения Министерства труда и социальной защиты населения выдают удостоверение семьи шехида.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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