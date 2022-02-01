Названо число граждан, возвращенных в Азербайджан из Ирака и Сирии

БАКУ /Trend/ - Граждане, репатриированные в Азербайджан из Ирака и Сирии, охвачены необходимыми мерами социальной поддержки министерства труда и социальной защиты населения. В целом с 2018 года соответствующими государственными органами осуществлен процесс репатриации 358 граждан Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник на брифинге председатель Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бейбутов.

По его словам, в числе репатриированных 340 детей и 18 женщин.

«В прошлом году из Ирака и Сирии был репатриирован в общей сложности 81 гражданин, 49 из которых помещены в учреждения социального обслуживания, подведомственные агентству», - сказал Бейбутов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)