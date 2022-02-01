Сотрудники Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета награждены юбилейными медалями 30-летия Государственного Таможенного Комитета (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Сафар Мехтиев, действуя на основании Указа Президента Азербайджанской Республики №1532 от 27 декабря 2021 года о полномочиях награждения юбилейными медалями, наградил группу сотрудников Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета юбилейными медалями “30-летие Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)”.

Юбилейными медалями “30-летие Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)”награждены начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов, заместитель начальника Управления Медицинской Службы Эльнура Новрузлу, начальник Финансового отдела Управления Медицинской Службы Арзу Гасанов, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Эльман Мамедов, заместитель главного врача Рена Гасымова, заведующий отделением Скорой медицинской помощи Наргиз Каримова, заведующий Хирургическим отделением Намиг Новрузов, врач-хирург этого отделения Айнур Сафиева, заведующий отделением Хирургии и трансплантации органов Мирджалал Казыми, заведующий отделением Анестезиологии и реанимации Турал Садыгов, анестезиологи-реаниматологи этого отделения Конуль Гасанова и Рашад Насирли, врач-дерматовенеролог Поликлинического отделения Севиндж Каримова, врач-сонолог отделения Радиологии Туказбан Абдуллаева, начальник отдела Закупок и материально-технического снабжения Рашад Фараджов. Юбилейной медалью также награжден Фаиг Велиев, начальник группы охраны, прикомандированной в Центральный Таможенный Госпиталь от Главной Службы Таможенной Охраны.

Юбилейной медалью “30-летие Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)” награждаются сотрудники таможни, образцово выполняющие свои обязанности в рядах таможенных органов Азербайджанской Республики, добивающиеся высоких результатов в службе, а также лица, имеющие особые заслуги в организации, усовершенствовании и укреплении таможенного дела в Азербайджанской Республике. Управление Медицинской Службы, являющееся неразрывной частью Государственного Таможенного Комитета, в соответствии с реформами, проводимыми Комитетом, постоянно обновляется, внедряет новые медицинские услуги, расширяет области услуг и готовит высокопрофессиональных специалистов.

Поздравляем сотрудников Управления Медицинской Службы и Центрального Таможенного Госпиталя с награждением в этот знаменательный день юбилейной медалью “30-летие Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)”, желаем успехов в их ответственной и почетной работе!