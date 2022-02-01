Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за январь

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за январь.

Как сообщили Trend в агентстве, в период с 5 по 31 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 32 противопехотных и 27 противотанковых мин, а также 230 неразорвавшихся боеприпасов.

По данным агентства, в указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 402,7 гектара.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)