Тест на определение штамма "омикрон" не имеет клинического значения для лечения COVID-19 - Официально

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) распространили совместное заявление.

"В последние дни в официальные органы здравоохранения поступают сообщения о том, что в некоторых частных лабораториях гражданам, подавшим заявки на тестирование на COVID-19, предлагают пройти два теста. Сотрудники частных лабораторий сообщают, что первый тест необходим для того, чтобы установить, инфицирован ли гражданин коронавирусом, а второй важен для определения наличия штамма "омикрон". В результате обратившийся должен оплатить и второй тест", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что методы лечения COVID-19 одинаковы и не зависят от штамма коронавируса. Второй предлагаемый тест не имеет для лечения диагностического или клинического значения.

"Симптомы нового штамма коронавируса "омикрон" часто схожи с симптомами ОРВИ. При их появлении следует в первую очередь обратиться в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу.

Результаты проведенных исследований показывают, что наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные штаммы коронавируса, является вакцинация.

Поэтому органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй дозой вакцины от коронавируса или получить через пять месяцев после полной вакцинации бустерную дозу. Напомним, что согласно соответствующему постановлению Кабмина, "Сертификат вакцинации" граждан, у которых после получения второй дозы вакцины прошло более шести месяцев, будет считаться недействительным с 15 февраля", - говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)