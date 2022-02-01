Хакатон Smart Karabagh пройдет в рамках TEKNOFEST

БАКУ/Trend/ - Для студентов, стартаперов и предпринимателей, которые хотят быть вплотную вовлечены в программу возрождения Карабаха создана уникальная возможность презентовать свои инновационные проекты по концепции «Умный город» в рамках аэрокосмического и технологического Фестиваля TEKNOFEST.

Сообщаем, что 26-29 мая этого года в Баку впервые пройдет аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST, организованный Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи таких направлений, как авиация, космическая отрасль и цифровая экономика, развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организуемых в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля, который пройдет в Баку, является хакатон Smart Karabagh.

Регистрация на хакатон Smart Karabagh, который пройдет в рамках концепции «Умный город», включающей «Интернет вещей», облачные технологии, искусственный интеллект, машинное обучение и другие передовые технологии, уже началась. Хакатон охватывает образование, сельское хозяйство, транспорт, домашнее хозяйство, потребление энергии, потребление воды, окружающую среду и безопасность.

Следует отметить, что «Умный город» характеризуется лучшим пониманием операций внутри города, возможностью управления ими и оптимизацией ограниченных ресурсов. Smart Karabagh также рассматривается как средство повышения операционной эффективности за счет использования информационно-коммуникационных технологий, обмена базой данных с соответствующими учреждениями и улучшения благосостояния населения за счет предоставления более качественных государственных услуг гражданам.

В рамках данного конкурса населению предлагаются инновационные решения в различных областях посредством технологии «Интернета вещей» (IoT) с использованием различного программного обеспечения, пользовательских интерфейсов и коммуникационной сети.

Следует отметить, что технология IoT является одним из важнейших решений в концепции «умного города». IoT — это сеть, предназначенная для связи и обмена информацией между взаимосвязанными устройствами. Данные, собранные с устройств, собираются на облачных технологиях или физических серверах, оптимизируются частным и государственным секторами и используются для удобства населения в рамках «умного города». Эти решения встречаются и в домашних делах, и в оптимальном построении городской инфраструктуры, и в ряде других сфер.

В хакатоне Smart Karabagh предусмотрен призовой фонд для молодых людей, предоставивших наиболее эффективные решения в соответствующих областях.

Призовой фонд составляет 10 000 долларов США за первое место, 5 000 долларов США за второе место и 3 000 долларов США за третье место.

Участие нашей молодежи в интеллектуальном конкурсе, таком как хакатон Smart Karabagh, являющийся частью восстановления освобожденных территорий, очень важно и ценно.

Крайний срок подачи заявок на участие в хакатоне – 16 марта 2022 года.

Для дополнитнльной информации:

050 251 40 28

[email protected]

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.az, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.