За три года в Азербайджан экстрадировано более 80 находящихся в розыске лиц
БАКУ /Trend/ - За прошедшие три года была обеспечена экстрадиция в Азербайджан более 80 разыскиваемых лиц, признанных виновными в совершении преступлений.
Как сообщили Trend во вторник в министерстве юстиции, Азербайджан осуществляет эффективное взаимодействие в сфере экстрадиции по двусторонним договорам с различными странами.
В результате этого была достигнута экстрадиция в Азербайджан лиц, обвиняемых в таких преступлениях, как убийство, похищение людей, мошенничество и подделка документов, из Германии, Боснии и Герцеговины, Турции, Алжира, Черногории, Украины и т.д.
Министерством продолжаются меры в этой области.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Высоко оцениваю сотрудничество с Азербайджаном в сфере гимнастики - вице-президент Федерации гимнастики Португалии
Министр обороны Азербайджана посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре (ФОТО)
В январе при попытке пересечения госграницы по поддельным документам задержаны 32 человека - ГПС Азербайджана (ФОТО)
Тест на определение штамма "омикрон" не имеет клинического значения для лечения COVID-19 - Официально
В Азербайджане меняется порядок назначения священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама
Азербайджанское каспийское морское пароходство и ADY Container подписали новое соглашение о сотрудничестве
Визит Президента Ильхама Алиева в Гянджу является неотъемлемой частью концепции комплексного развития Азербайджана - АНАЛИЗ
Сотрудники Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета награждены юбилейными медалями 30-летия Государственного Таможенного Комитета (ФОТО)
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)
ООН и Азербайджан обнародуют совместный план действий на 2022 г. в ближайшее время - резидент-координатор