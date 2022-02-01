Высоко оцениваю сотрудничество с Азербайджаном в сфере гимнастики - вице-президент Федерации гимнастики Португалии

Вице-президент Федерации гимнастики Португалии также рассказала о том, какие гимнастические дисциплины развиты у нее в стране.

"Наш представитель по спортивной гимнастике участвовал в Олимпийских играх. Он входит в первую десятку рейтинга. Исходя из полученных результатов, я сказала бы, что спортивная гимнастика более развита в Португалии. У нас также есть результаты на чемпионатах мира по прыжкам на батуте и акробатической гимнастике. Наши представительницы в художественной гимнастике в индивидуальных выступлениях завоевали несколько медалей на международных соревнованиях. По результатам достижений мы находимся в середине европейского рейтинга", - добавила она.