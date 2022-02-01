В Азербайджане выявлены еще 5 223 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 319 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 5 223 случая заражения коронавирусом, 2 319 человек вылечились, 21 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 663 693 случая заражения коронавирусной инфекцией, 627 342 человека вылечились, 8 755 – скончались, число активных больных составляет 27 596.
За последние сутки в стране проведены 15 945 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 172 333.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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