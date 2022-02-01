Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 362 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 308, вторую - 1 420, третью, бустерную дозу - 33 634 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 039 129. Первую дозу вакцины получили 5 233 696, вторую - 4 743 594 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 061 839 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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