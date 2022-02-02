Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, утром и вечером прогнозируется слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем - 10-14, в Баку ночью - 3-5, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра вечером в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 14-19 градусов тепла, в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)