В Азербайджане введут категории для туристов, приезжающих на охоту

БАКУ /Trend/ - Туристов, приезжающих в Азербайджан на охоту, будут относить к трем категориям.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду председатель Азербайджанской ассоциации природного и охотничьего туризма Рамин Заманов.

По его словам, планируется создать зеленую, желтую и красную категории.

"В зеленую категорию будут включены иностранцы, получившие охотничью лицензию и не нарушившие никаких правил, в желтую - те, кто попытается в той или иной степени нарушить закон, а в красную категорию - иностранцы, допустившие серьезные нарушения закона во время охоты", - сказал Заманов.

Глава ассоциации отметил, что в отношении иностранцев, попавших в красную категорию, будут приняты серьезные меры.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)