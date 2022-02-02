В Азербайджане проделана большая часть работ по созданию Агентства кинематографии - министерство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проделана большая часть работ по созданию Агентства кинематографии.

Об этом сообщили в министерстве культуры в ответ на запрос Trend.

В ведомстве отметили, что любые структурные изменения являются процессом, требующим времени. Создание Агентства кинематографии также приведет к существенным изменениям в сфере кино в Азербайджане, сказали в министерстве.

«Поэтому все детали проекта всесторонне изучаются, проверяются, проводятся консультации с различными профильными ведомствами. Большая часть долгого процесса осталась позади. После создания Агентства кинематографии общественность будет подробно проинформирована о его деятельности и структуре", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что ранее министр культуры Анар Керимов сообщил журналистам, что основной целью Агентства кинематографии Азербайджана является привлечение инвестиций в эту сферу, иностранных инвесторов в отечественную киноиндустрию и тем самым достижение развития азербайджанского кино.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)