Завтра из-за тумана будет ограничена видимость на ряде дорог Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 3 февраля из-за тумана будет ограничена видимость на ряде дорог Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром 3 февраля на некоторых участках магистральных дорог Баку-Шамахы-Евлах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гаджигабул–Бахрамтепе-Миндживан, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гедабей, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз видимость из-за тумана будет ограничена до 200-700 метров.

На дорогах в некоторых горных районах есть вероятность гололеда.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)