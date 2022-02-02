В Азербайджане выявлено еще 6 620 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 385 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 620 случаев заражения коронавирусом, 3 385 человек вылечились, 24 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 670 313 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 630 727 человек вылечились, 8 779 – скончались, число активных больных составляет 30 807.
За последние сутки в стране проведены 18 797 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 191 130.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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