Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 866 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 062, вторую - 1 412, третью - 32 392 человека.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 075 995. Первую дозу вакцины получили 5 236 758, вторую - 4 745 006, третью - 2 094 231 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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