В рамках Молодежного форума в Азербайджане были награждены отличившиеся представители молодежи

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Молодежного форума, посвященного 25-летию со дня учреждения в Азербайджане Дня молодежи, был награжден ряд представителей молодежи.

Как сообщает в среду Trend, представители молодежи были награждены за высокие достижения в искусстве, архитектуре, литературе, науке и образовании.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)