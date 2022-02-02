Азербайджанский врач о случаях применения антибиотиков при заражении COVID-19
БАКУ /Trend/ - Бесконтрольное применение антибиотиков при заражении COVID-19 и другими вирусными инфекциями - это неверный способ лечения.
Как сообщает Trend, об этом сказала в среду врач-инфекционист Вюсаля Яшар.
Она отметила, что антибиотики не обладают противовирусным действием.
Врач добавила, что применение антибиотиков показано лишь в определенных случаях.
"При тяжелом течении заболевания коронавирусом через 48 часов присоединяется вторичная бактериальная инфекция. В подобном случае обязательно применение антибиотиков", - сказала она.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает молодежь - Герой Отечественной войны Азербайджана (Видео)
В результате успешной политики Президента Ильхама Алиева азербайджанская молодежь выросла в духе высокого патриотизма - участник форума (ВИДЕО)
Нас настигли полицаи, готовился расстрел – Интервью с очевидцем Холокоста, проживающим в Баку (ФОТО)
Несмотря на то, что молодежь была очень взволнована, она давно ждала дня встречи с Президентом Ильхамом Алиевым - министр
На освобожденных территориях Азербайджана планируются мероприятия по восстановлению флоры и фауны - начальник Госслужбы
Президент Ильхам Алиев: Цель приверженцев Сороса - настроить молодежь против своего государства, своих предков, своей истории
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов
Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев, проявив дальновидность, обратился именно к молодежи
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан уверенно смотрит вперед, решены основные задачи, стоящие перед страной (Вступительная речь главы государства)
Молодежь с гордостью служит в рядах ВС Азербайджана и достойно выполняет все поставленные задачи - начальник Генштаба (ФОТО)
Монтенегро приглашает азербайджанские компании стать участниками рынка ВИЭ – госсекретарь (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи (ФОТО/ВИДЕО) (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
Монтенегро надеется в ближайшее время получить доступ к "Южному газовому коридору" – госсекретарь (Эксклюзив)