MÜSİAD Azərbaycan и TÜİB обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - MÜSİAD Azərbaycan и Общественное объединение бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на MÜSİAD.

Было отмечено, что встреча состоялась между руководителем MÜSİAD Azərbaycan Рашадом Джабирли, председателем правления TÜİB Хусейном Бююкфыратом и членами правления обеих структур.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в работе над совместными проектами и подготовку новых проектов.

Было отмечено, что привлечение инвестиций в Азербайджан является важным и приоритетным вопросом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)