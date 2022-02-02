В Баку в рамках Молодежного форума состоялись панельные дискуссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане в рамках Молодежного форума, посвященного 25-летию со дня учреждения Дня молодежи, состоялись панельные дискуссии.

Как сообщает в среду Trend, в ходе дискуссий выступили председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев, старший консультант отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Султан Гаджиев, ветеран Отечественной войны Азербайджана Васиф Дилаварзаде, генеральный секретарь Комиссии по ледолазанию при Международной федерации альпинизма Исрафил Ашурлы.

Выступившие отметили, что азербайджанская армия во главе с Президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым доказала свою мощь на поле боя, и особую роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации сыграла молодежь страны.

Также было подчеркнуто, что на освобожденных территориях проводятся интенсивные строительные и восстановительные работы.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи, и ответил на вопросы участников форума.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)