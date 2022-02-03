Названо число воинских частей Госпогранслужбы Азербайджана, построенных в 2021 г. на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2021 году на освобожденных территориях Азербайджана построено 19 новых комплексов воинских частей Государственной пограничной службы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было заявлено на отчетном совещании ГПС, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.

Также на совещании было отмечено, что в прошлом году к служебно-боевой деятельности приступили 104 погранично-боевых пункта на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории Зангиланского, Губадлинского и части Лачинского районов.

Кроме того, подчеркивалось, что приняты меры по организации пограничного контроля в Физулинском международном аэропорте.

На освобожденных территориях построено 73,8 километра новых дорог, проведен капитальный и текущий ремонт 121,4 километра дорог, говорилось на совещании в ГПС.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)