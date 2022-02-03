Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами прогнозируется дождь, юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем – 10-15, в Баку ночью - 3-5, днем – 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 751 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра вечером в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах - снег, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 14-19 градусов тепла, в горах - 0-5 градусов мороза, в высокогорье ночью - 7-12 градусов мороза, днем – 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)