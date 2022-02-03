В минкультуры Азербайджана назвали срок начала съемок фильма о Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Съемки фильма о Карабахской войне начнутся в Азербайджане в нынешнем году.

Об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

По данным ведомства, в настоящее время идет работа над сценарием картины.

"Съемки любого полнометражного художественного фильма требуют определенного времени. Если фильм основан на реальных событиях, то этот процесс становится более серьезным и ответственным. В настоящее время для сценария собирается и обрабатывается информация, сведения, связанные с войной. В течение этого года планируется написать сценарий, провести подготовку и начать съемки фильма о Карабахской войне", - сказали в минкультуры.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)