В Иране за сутки от коронавируса умерло более 60 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки были зафиксированы 37 395 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончался 61 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, в целом число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 132 624 человека, общее число заразившихся достигло 6 483 799 человек. Состояние 1 945 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 121 353 человека, проведено более 45 миллионов диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 134 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 60,9 миллиона, вторую - 54,3 миллиона, третью - 18,7 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде)