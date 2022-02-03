Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане в выходные

БАКУ /Trend/ - 5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь, скорость северо-западного ветра достигнет 15-20, местами - 23-28 м/с, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха понизится на 8-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В некоторых районах Азербайджана с вечера 4 и до утра 6 февраля ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Губа-Гусарском регионе, Восточном Зангезуре, Карабахе и Дашкесан-Гедабейской зоне.

Скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 23-28 м /с.

Дороги в горных и предгорных районах покроются льдом. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)