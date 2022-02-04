Назначены новые заместители министра здравоохранения Азербайджана (ФОТО) (версия 2)
изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия - 09:49)
БАКУ /Trend/ - Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева заместители министра здравоохранения освобождены от занимаемых должностей.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана от 3 февраля 2022 года заместители министра здравоохранения Нигяр Рамиз гызы Алиева, Эльсевар Мамед оглу Агаев, Рагим Рафаил оглу Алиев, Виктор Керимович Гасымов освобождены от занимаемых должностей.
Другими распоряжениями главы государства Ильгар Абульфаз оглу Гасымов, Надир Азер оглу Зейналов и Расим Мискин оглу Исмаилов назначены заместителями министра здравоохранения.
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