В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел пятидневный тренинг по возобновляемым источникам энергии. Тренинг был проведен Центром экологических исследований по инициативе БВШН. В тренинге приняли участие преподаватели Бакинской высшей школы нефти, Бакинского инженерного университета, а также представители Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

На церемонии вручения сертификатов участникам тренинга ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что на фоне стремительно развивающейся в мире сферы возобновляемой энергетики, вуз приобщается к мировым тенденциям и начинает процесс обучения в этой области, и этот тренинг является началом процесса. Ректор отметил, что БВШН планирует провести большую работу в направлении подготовки специалистов в области возобновляемых источников энергии и что в ближайшем будущем университет наладит сотрудничество с европейскими университетами в данной области. В рамках сотрудничества специалисты будут направляться на стажировки и в вузе откроются магистратуры. Эльмар Гасымов также отметил, что сотрудничество будет осуществляться и с Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

«Использование возобновляемых источников энергии важно для предотвращения глобального экологического кризиса. Возобновляемые источники энергии также являются альтернативой использованию истощенных ресурсов. Нефтяные компании уже инвестируют в эту область и предпринимают шаги по ее развитию. У Азербайджана тоже есть большие планы по использованию возобновляемых источников энергии. В этой сфере началась реализация масштабных проектов. Мы придаем большое значение подготовке специалистов для работы над этими проектами. Мы планируем организовать стажировки для преподавателей и студентов на вновь созданных ветряных и солнечных электростанциях, а также трудоустроить выпускников вуза посредством их задействования в реализации этих проектов», - сказал ректор.

Эльмар Гасымов также добавил, что БВШН вскоре станет одним из ведущих вузов в области подготовки специалистов по возобновляемым источникам энергии.

Выступивший на мероприятии директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев рассказал о потенциале возобновляемых источников энергии Азербайджана, проделанной и планируемой работе, а также сообщил, что к 2030 году планируется увеличить в общем энергетическом балансе страны инвестиционный потенциал возобновляемой энергетики до 30%. Глава агентства отметил, что освобожденные территории станут зоной зеленой энергетики и что зеленая энергетика объявлена ​​одним из национальных приоритетов страны. Тебриз Аммаев подчеркнул важность усиления местного кадрового потенциала для успешного проведения широкомасштабных мероприятий в области возобновляемых источников энергии. Он добавил, что агентство заинтересовано в сотрудничестве с Бакинской высшей школой нефти и готово оказать необходимую поддержку в подготовке специалистов.

Директор Центра экологических исследований, координатор программы обучения Ровшан Аббасов поблагодарил руководство БВШН за инициативу организовать тренинг и назвал этот тренинг большим шагом вперед в области возобновляемой энергетики. Он подчеркнул важность подготовки специалистов по возобновляемым источникам энергетики для Азербайджана, который обладает большим потенциалом в этой сфере.

В конце мероприятия участникам тренинга были вручены сертификаты.