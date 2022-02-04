Завтра в Баку будет ветрено и дождливо
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, порывистый северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем – 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 753 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.
Завтра в районах Азербайджана будет дождливо, местами ожидается мокрый снег и снег, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 7-11 градусов тепла, в горах ночью – 2-6, днем - 0-2 градуса мороза.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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