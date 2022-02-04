МВД Азербайджана распространило информацию о задержании Расима Мамедова

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о задержании председателя Общественного объединения «Коалиция общественного контроля» Расима Мамедова.

Как сообщает Trend, в сообщении МВД говорится, что 17 сентября 2021 года Расим Мамедов пришел в ООО Azmetal в Сумгайыте и начал оскорблять заместителя директора ООО Рамиза Гусейнова, после чего потребовал от него выйти во двор здания.

После того как Гусейнов вышел во двор, Мамедов вновь оскорбил его, после чего ударил складчика ООО Сабира Исмайлова по голове мобильным телефоном, тем самым нанеся ему телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в информации.

По данному факту в Сумгайытском городском управлении полиции было проведено соответствующее расследование и возбуждено уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана. 3 февраля Расим Мамедов был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)